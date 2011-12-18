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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Леванте
Гранада - Леванте: обзор матча 18 декабря 2011
Гранада
18.12.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
35'
Г. Сикейра (П)
45'
А. Гомес
60'
А. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Леванте
+1
Желтая карточка
Нано
Желтая карточка
Ф. Фаринос
Замена
Хайме
️️️️
Ф. Хара
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х.
Желтая карточка
Ф. Хара
Замена
В. Иборра
️️️️
Х. Баркеро
Замена
К. Мартинш
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 2:1!
А. Коне
Пас отдал
Р. Суарес
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Торрес
Замена
Д. Бенитес
️️️️
И. Уче
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
Желтая карточка
Хуанфран
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Сикейра
Желтая карточка
Х. Баркеро
Желтая карточка
Х. Вента
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
4
Фран Рико
ПП
26
Франко Хара
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Гранада
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
9
Хайме
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
2
Роберто
6
Сикейра
12
Лопес
15
Диакате
12
Ньом
23
Гомес
17
Рико
4
Рико
26
Хара
14
Уче
9
Игало
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
18
Бальестерос
3
Нано
12
Хуанфран
15
Фаринос
25
Торрес
23
Вальдо
9
Баркеро
20
Хуанлу
2
Коне
26
Хара
9
Хайме
9
Хайме
26
Хара
23
Гомес
22
Мартинш
22
Мартинш
23
Гомес
14
Уче
11
Бенитес
11
Бенитес
14
Уче
9
Баркеро
10
Иборра
10
Иборра
9
Баркеро
25
Торрес
21
Суарес
21
Суарес
25
Торрес
20
Хуанлу
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
20
Хуанлу
Остались в запасе
Гранада
Леванте
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Хосе Хуан Фигерас
ВР
3
Ноэ Памаро
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Гранада - Леванте
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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