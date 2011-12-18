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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Интер
Чезена - Интер: обзор матча 18 декабря 2011
Чезена
18.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Интер
64'
А. Раноккия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Интер
Замена
Д. Станкович
️️️️
Д. Милито
Замена
Д. Форлан
️️️️
Д. Паццини
Замена
Э. Богдани
️️️️
Л. Чеккарелли
Желтая карточка
М. Лауро
ГОЛ! 0:1!
А. Раноккия
Травма
Т. Мотта
Замена
Ж. Оби
️️️️
Ф. Коутиньо
Травма
Ж. Сезар
Травма
Р. Гуана
18'
Желтая карточка
Д. Комотто
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
16
Джанлука Комотто
ЛЗ
6
Маурицио Лауро
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ПЗ
16
Марко Пароло
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Чезена
4
Лука Риччи
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
24
Доминик Малонга
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
4-4-2
1
Антониоли
16
Комотто
6
Лауро
5
фон Берген
4
Родригес
16
Пароло
77
Чеккарелли
11
Гуана
87
Кандрева
12
Муту
23
Эдер
4-3-1-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
13
Раноккия
5
Нагатомо
4
Дзанетти
8
Мотта
91
Камбьяссо
11
Коутиньо
11
Паццини
22
Милито
77
Чеккарелли
81
Богдани
81
Богдани
77
Чеккарелли
11
Коутиньо
10
Оби
10
Оби
11
Коутиньо
22
Милито
5
Станкович
5
Станкович
22
Милито
11
Паццини
10
Форлан
10
Форлан
11
Паццини
Остались в запасе
Чезена
Интер
4
Лука Риччи
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
4
Лука Риччи
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
24
Доминик Малонга
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Чезена - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Дино Мануцци
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 17:20 (понедельник, 19 декабря)
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