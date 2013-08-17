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    Даниэле Арригони

    Тренер
    Имя Даниэле
    Фамилия Арригони
    Гражданство Италия
    Дата рождения 28 августа 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чезена 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.08.2013 Авеллино 1 : 0 Чезена
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