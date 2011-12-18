Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Сантос - Барселона
Сантос - Барселона: обзор матча 18 декабря 2011
Сантос
18.12.2011, воскресенье, 14:30
Клубный Чемпионат Мира, Финал
0 : 4
Завершен
Барселона
18'
Л. Месси
24'
Хави
45+1'
С. Фабрегас
83'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сантос - Барселона
Замена
А. Фонтас
️️️️
К. Пуйоль
Замена
Ибсон
️️️️
Гансо
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Педро
️️️️
Т. Алькантара
Замена
А. Кардек
️️️️
Борхес
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
Э. Драчена
Желтая карточка
Гансо
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Ж. Пике
Травма
Неймар
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Фабрегас
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Элано
️️️️
Данило
ГОЛ! 0:2!
Хави
Пас отдал
Д. Алвес
18'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Арука
ЛЗ
2
Эду Драчена
(К)
ЦЗ
3
Лео
ПЗ
13
Данило
ПЗ
8
Энрике
ЛП
10
Неймар
ЛВ
9
Борхес
ЦП
14
Бруно Родриго
АП
10
Гансо
АП
6
Дурвал
ПП
Главный тренер
Муриси Рамальо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
АП
6
Тиаго Алькантара
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сантос
12
Аранья
ВР
1
Владимир
ВР
15
Пара
ЦЗ
16
Винициус
ЦЗ
13
Бруно Агуйяр
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
80
Ибсон
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
8
Элано
ЦП
18
Уэйсон Рентейра
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
87
Диого
ЦФ
Барселона
13
Ойер
ВР
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-3-3
1
Кабрал
5
Арука
3
Лео
2
Драчена
13
Данило
8
Энрике
9
Борхес
6
Дурвал
10
Неймар
10
Гансо
14
Родриго
4-1-3-2
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
22
Абидаль
5
Бускетс
6
Алькантара
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
4
Фабрегас
10
Гансо
80
Ибсон
80
Ибсон
10
Гансо
13
Данило
8
Элано
8
Элано
13
Данило
9
Борхес
14
Кардек
14
Кардек
9
Борхес
5
Пуйоль
3
Фонтас
3
Фонтас
5
Пуйоль
3
Пике
14
Маскерано
14
Маскерано
3
Пике
6
Алькантара
9
Педро
9
Педро
6
Алькантара
Остались в запасе
Сантос
Барселона
18
Уэйсон Рентейра
ЦФ
15
Пара
ЦЗ
12
Аранья
ВР
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Винициус
ЦЗ
13
Бруно Агуйяр
ЦЗ
1
Владимир
ВР
8
Андерсон Карвальо
ЦП
87
Диого
ЦФ
Главный тренер
Муриси Рамальо
13
Ойер
ВР
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
6
Джонатан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
18
Уэйсон Рентейра
ЦФ
15
Пара
ЦЗ
12
Аранья
ВР
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Винициус
ЦЗ
13
Бруно Агуйяр
ЦЗ
1
Владимир
ВР
8
Андерсон Карвальо
ЦП
87
Диого
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Максвелл
ЛЗ
6
Джонатан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Муриси Рамальо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Сантос - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
- : -
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
11.10.2026
Сантос
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:25 (прямая)
Новости команд
Все
Сантос
Барселона
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
10
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Неймар оценил свое удаление за прикрытый рот
25 октября
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+