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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 18 декабря 2011
Севилья
18.12.2011, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 6
Завершен
Реал
69'
Х. Навас
90+2'
А. Негредо
10'
К. Роналду
37'
Х. Кальехон
41'
К. Роналду
66'
А. Ди Мария
85'
К. Роналду (П)
89'
Х. Алтынтоп
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
ГОЛ! 2:6!
А. Негредо
Пас отдал
Х. Кампанья
+2
ГОЛ! 1:6!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
Х. Алонсо
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
К. Бензема
ГОЛ с пенальти! 1:5!
К. Роналду
Травма
К. Бензема
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Ф. Наварро
Красная карточка
Ману
ГОЛ! 1:4!
Х. Навас
Пас отдал
Х. Кампанья
Замена
Х. Кампанья
️️️️
И. Ракитич
Замена
С. Хедира
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 0:4!
А. Ди Мария
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Ф. Кануте
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Ф. Кануте
️️️️
П. Троховски
+1
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Х. Кальехон
Вторая желтая
Пепе
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
ГОЛ! 0:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
И. Ракитич
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
7
Ману
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
15
Петр Троховски
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Хосе Кальехон
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Варас
16
Навас
4
Спахич
17
Фасио
3
Наварро
17
Медель
4
Касерес
11
Ракитич
7
Ману
15
Троховски
21
Негредо
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
19
Диарра
3
Алонсо
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Роналду
9
Бензема
11
Ракитич
20
Кампанья
20
Кампанья
11
Ракитич
3
Наварро
23
Арментерос
23
Арментерос
3
Наварро
15
Троховски
11
Кануте
11
Кануте
15
Троховски
7
Кальехон
39
Альбиоль
39
Альбиоль
7
Кальехон
11
Ди Мария
28
Хедира
28
Хедира
11
Ди Мария
9
Бензема
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
9
Бензема
Остались в запасе
Севилья
Реал
15
Серхио Рико
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Антонио Адан
ВР
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Севилья - Реал
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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