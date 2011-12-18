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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 18 декабря 2011
Атлетико
18.12.2011, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
55'
А. Посуэло
90+1'
Р. Санта Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Санта Крус
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Кастро
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Габи
Желтая карточка
Габи
Вторая желтая
А. Посуэло
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Начо
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Диего
Замена
Коке
️️️️
А. Туран
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Х. Перейра
Желтая карточка
Ириней
Желтая карточка
А. Посуэло
ГОЛ! 0:1!
А. Посуэло
Пас отдал
Р. Кастро
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
0
Ириней
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
25
Серхио
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-1-2
1
Куртуа
16
Луис
2
Годин
18
Домингес
20
Хуанфран
66
Туран
14
Габи
12
Ассунсао
10
Диего
9
Фалькао
20
Адриан
4-4-2
13
Касто
17
Исидоро
4
Амайя
5
Дорадо
23
Начо
7
Эчебаррия
0
Ириней
87
Каньяс
8
Посуэло
9
Перейра
24
Кастро
14
Габи
11
Сальвио
11
Сальвио
14
Габи
10
Диего
19
Рейес
19
Рейес
10
Диего
66
Туран
6
Коке
6
Коке
66
Туран
9
Перейра
10
Монтеро
10
Монтеро
9
Перейра
24
Кастро
19
Молина
19
Молина
24
Кастро
7
Эчебаррия
24
Санта Крус
24
Санта Крус
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
25
Серхио
ЦП
13
Иньяки Гоитиа
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Остались в запасе
25
Серхио
ЦП
13
Иньяки Гоитиа
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Атлетико - Бетис
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 14:55 (прямая)
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