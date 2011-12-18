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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 18 декабря 2011
Наполи
18.12.2011, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 3
Завершен
Рома
79'
М. Гамшик
3'
М. Де Санктис (АГ)
60'
П. Освальдо
88'
Ф. Симплисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
ГОЛ! 1:3!
Ф. Симплисио
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
Ф. Тотти
ГОЛ! 1:2!
М. Гамшик
Пас отдал
К. Суньига
Замена
С. Перротта
️️️️
Л. Греко
Замена
А. Доссена
️️️️
У. Кампаньяро
Замена
Б. Кркич
️️️️
Э. Ламела
Замена
Д. Маскара
️️️️
В. Гаргано
ГОЛ! 0:2!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Тотти
Замена
Г. Пандев
️️️️
Э. Лавесси
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
А. Рози
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Де Санктис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
РФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
11
Родриго Таддеи
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
19
Леандро Греко
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
30
Фабио Симплисио
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
17
Гамшик
5
Гаргано
88
Инлер
11
Маджо
10
Кавани
22
Лавесси
4-3-2-1
1
Стекеленбург
20
Рози
5
Хайнце
4
Жуан
11
Таддеи
30
Симплисио
16
Де Росси
19
Греко
9
Ламела
10
Тотти
10
Освальдо
14
Кампаньяро
3
Доссена
3
Доссена
14
Кампаньяро
5
Гаргано
25
Маскара
25
Маскара
5
Гаргано
22
Лавесси
21
Пандев
21
Пандев
22
Лавесси
19
Греко
20
Перротта
20
Перротта
19
Греко
10
Тотти
43
Вивиани
43
Вивиани
10
Тотти
9
Ламела
9
Кркич
9
Кркич
9
Ламела
Остались в запасе
Наполи
Рома
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Наполи - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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