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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Новара
Ювентус - Новара: обзор матча 18 декабря 2011
Ювентус
18.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Новара
4'
С. Пепе
75'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Новара
Замена
М. Пациенца
️️️️
А. Пирло
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
А. Маццарани
️️️️
Р. Рубино
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
А. Пирло
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Замена
Ф. Поркари
️️️️
Ф. Марианини
Желтая карточка
М. Чентуриони
Травма
С. Пепе
Желтая карточка
Ф. Марианини
20'
Замена
М. Пачи
️️️️
П. Деллафьоре
ГОЛ! 1:0!
С. Пепе
Пас отдал
П. Де Челье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
АП
3
Симоне Пепе
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Новара
1
Самир Уйкани
ВР
5
Карлальберто Луди
ЛЗ
3
Джузеппе Джемити
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ЦЗ
30
Маттео Чентуриони
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Франческо Марианини
ЦП
14
Марко Ригони
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Рафаэле Рубино
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Новара
31
Альберто Фонтана
ВР
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
8
Андреа Маццарани
ЛВ
17
Филиппо Поркари
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
4-4-1-1
1
Буффон
29
Де Челье
14
Кьеллини
15
Барцальи
2
Лихтштайнер
15
Джаккерини
21
Пирло
10
Маркизио
3
Пепе
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
3-3-2-2
1
Уйкани
3
Джемити
15
Деллафьоре
30
Чентуриони
89
Морганелла
16
Радованович
5
Луди
18
Марианини
14
Ригони
9
Рубино
69
Меджиорини
10
Дель Пьеро
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
10
Дель Пьеро
21
Пирло
24
Пациенца
24
Пациенца
21
Пирло
27
Квальярелла
21
Матри
21
Матри
27
Квальярелла
15
Деллафьоре
24
Пачи
24
Пачи
15
Деллафьоре
18
Марианини
17
Поркари
17
Поркари
18
Марианини
9
Рубино
8
Маццарани
8
Маццарани
9
Рубино
Остались в запасе
Ювентус
Новара
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
31
Альберто Фонтана
ВР
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Новара
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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