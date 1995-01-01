Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал

Матч-открытие стадии 1/8 финала «Лацио» – «Новара» закончился со счетом 4:1.

В составе хозяев нападающий Чиро Иммобиле оформил дубль и не забил пенальти, у полузащитников Луиса Альберто и Сергея Милинковича-Савича по голу. За гостей пенальти реализовал форвард Умберто Эйсепи.

Матч «Сампдория» – «Милан» начнется в 20:00 по московскому времени, «Ювентус» на выезде сыграет с «Болоньей» в 22:45.

Италия. Кубок. 1/8 финала

Лацио – Новара – 4:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Альберто, 12; 2:0 – Иммобиле, 20; 3:0 – Иммобиле, 35; 4:0 – Савич, 45+3; 4:1 – Эйсепи, 49 (с пенальти).

Незабитые пенальти: Иммобиле, 20 – нет.

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