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    Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал

    Матч-открытие стадии 1/8 финала «Лацио»«Новара» закончился со счетом 4:1.

    В составе хозяев нападающий Чиро Иммобиле оформил дубль и не забил пенальти, у полузащитников Луиса Альберто и Сергея Милинковича-Савича по голу. За гостей пенальти реализовал форвард Умберто Эйсепи.

    Матч «Сампдория» – «Милан» начнется в 20:00 по московскому времени, «Ювентус» на выезде сыграет с «Болоньей» в 22:45.

    Италия. Кубок. 1/8 финала

    Лацио – Новара – 4:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Альберто, 12; 2:0 – Иммобиле, 20; 3:0 – Иммобиле, 35; 4:0 – Савич, 45+3; 4:1 – Эйсепи, 49 (с пенальти).

    Незабитые пенальти: Иммобиле, 20 – нет.

    Результаты Кубка Италии

    Источник: Бомбардир

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