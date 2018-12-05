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Расписание матчей
Италия. Кубок
Новара - Пиза
Новара - Пиза: обзор матча 05 декабря 2018
Новара
05.12.2018, среда, 17:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Пиза
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Новара - Пиза
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
- : -
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Сильвио Пиола
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