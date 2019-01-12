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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Новара
Лацио - Новара: обзор матча 12 января 2019
Лацио
12.01.2019, суббота, 17:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Новара
12'
Л. Альберто
20'
Ч. Иммобиле
35'
Ч. Иммобиле
45+3'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Новара
ГОЛ! 4:0!
С. Милинкович-Савич
45'
+3
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Лукаку
35'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
20'
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
12'
Начало матча
Статистика матча Лацио - Новара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
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