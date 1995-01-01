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    Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло

    «Ювентус» в рамках подготовки к новому сезону Серии А разгромил «Новару». Победный гол забил Криштиану Роналду, который на этой неделе отличался и за сборную Португалии.

    В первом туре Серии А туринцы сыграют с «Сампдорией» (20 сентября).

    Для главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло встреча с «Новарой» стала дебютной в качестве главного тренера.

    Товарищеский матч

    Ювентус – Новара – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 20; 2:0 – Рэмзи, 57; 3:0 – Пьяца, 66; 4:0 – Портанова, 90+1; 5:0 – Портанова, 90+3.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +922

      Benifacto 23 секунды назад

      с каких пор первый гол стал называться победным???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3510

      playsh 2 часа назад

      С первой игрой и первой же победой тебя,Андреа,ты великий спортсмен и мы надеемся,что и тренером таким же станешь.Удачи.

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