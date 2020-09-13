Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло

«Ювентус» в рамках подготовки к новому сезону Серии А разгромил «Новару». Победный гол забил Криштиану Роналду, который на этой неделе отличался и за сборную Португалии.

В первом туре Серии А туринцы сыграют с «Сампдорией» (20 сентября).

Для главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло встреча с «Новарой» стала дебютной в качестве главного тренера.

Товарищеский матч

Ювентус – Новара – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 20; 2:0 – Рэмзи, 57; 3:0 – Пьяца, 66; 4:0 – Портанова, 90+1; 5:0 – Портанова, 90+3.