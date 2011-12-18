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Кайзерслаутерн - Ганновер-96
Кайзерслаутерн - Ганновер-96: обзор матча 18 декабря 2011
Кайзерслаутерн
18.12.2011, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
68'
А. Немец
13'
М. Абделлауе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Ганновер-96
Красная карточка
И. Шехтер
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
О. Шахан
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
К. Рауш
Замена
А. Собич
️️️️
М. Абделлауе
ГОЛ! 1:1!
А. Немец
Пас отдал
О. Шахан
Желтая карточка
К. Тифферт
Замена
Д. Я Конан
️️️️
Я. Шлаудрафф
Желтая карточка
М. Абделлауе
Желтая карточка
К. Рауш
Замена
А. Немец
️️️️
Д. Куемаха
Замена
И. Шехтер
️️️️
П. Де Вит
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
С. Шахед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
9
Артур Собич
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
4-4-1-1
1
Трапп
0
Бугера
6
Абель
20
Родней
23
Дик
10
Шахан
21
Де Вит
8
Тифферт
21
Кирх
7
Фортунис
19
Куемаха
4-3-1-2
20
Цилер
23
Шахед
19
Шульц
2
Погатец
5
Хагги
10
Штоппелькамп
18
Пинту
34
Рауш
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
25
Абделлауе
10
Шахан
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Шахан
21
Де Вит
9
Шехтер
9
Шехтер
21
Де Вит
19
Куемаха
37
Немец
37
Немец
19
Куемаха
25
Абделлауе
9
Собич
9
Собич
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
11
Конан
11
Конан
13
Шлаудрафф
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Ганновер-96
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Кайзерслаутерн - Ганновер-96
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
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