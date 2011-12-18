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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Майнц
Боруссия М - Майнц: обзор матча 18 декабря 2011
Боруссия М
18.12.2011, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
5'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Майнц
+2
Желтая карточка
Н. Бунгерт
Желтая карточка
С. Аллагуи
Замена
Т. Маркс
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
П. Херрманн
Желтая карточка
З. Поспех
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
М. Ройс
Замена
Э. Уджа
️️️️
Ю. Полански
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
Замена
Н. Мюллер
️️️️
Ю. Малли
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Замена
М. Калиджиури
️️️️
Б. Свенссон
ГОЛ! 1:0!
П. Херрманн
Пас отдал
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
33
Марко Калиджиури
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
4
Данте
24
Янчке
6
Нордтвейт
3
Дамс
33
Нойштедтер
39
Штранцль
18
Аранго
18
Ройс
7
Херрманн
9
Ханке
3-3-1-1-2
28
Веткло
30
Фатхи
2
Свенссон
26
Бунгерт
3
Поспех
14
Баумгартлингер
27
Кирхгофф
8
Полански
10
Малли
9
Аллагуи
13
Чупо-Мотинг
7
Херрманн
14
Маркс
14
Маркс
7
Херрманн
18
Ройс
25
Бобадилья
25
Бобадилья
18
Ройс
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
10
Малли
9
Мюллер
9
Мюллер
10
Малли
2
Свенссон
33
Калиджиури
33
Калиджиури
2
Свенссон
8
Полански
11
Уджа
11
Уджа
8
Полански
Остались в запасе
Боруссия М
Майнц
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
34
Фабиан Шонхайм
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия М - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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