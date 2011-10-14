Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2011
октябрь 2011
Россия. ФНЛ (2011/2012), 33 тур
Торпедо Вл
3 : 0
Тех. поражение
Луч
0 : 2
Динамо Бр
Матч завершен
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
Матч завершен
Сибирь
1 : 0
Оренбург
Матч завершен
Енисей
1 : 1
Урал
Матч завершен
1 : 0
Черноморец
Матч завершен
КАМАЗ
3 : 1
Факел
Матч завершен
Мордовия
2 : 1
Химки
Матч завершен
Волгарь
0 : 0
Торпедо
Матч завершен
2 : 0
Балтика
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 9 тур
Вердер
0 : 2
Боруссия Д
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 0
Ахмат (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
2 : 4
Динамо (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
1 : 2
Матч завершен
Краснодар (мол)
4 : 0
Ростов (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 11 тур
Донкастер Роверс
0 : 3
Лидс
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 13 тур
Александрия
1 : 2
Мариуполь
Матч завершен
Заря
0 : 0
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 6 тур
Трабзонспор
3 : 2
Анкарагюджю
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2011, 28 тур
Минск
0 : 2
БАТЭ
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 10 тур
Словацко
1 : 3
Виктория
Матч завершен