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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 14 октября 2011
Вердер
14.10.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
43'
И. Перишич
74'
П. Овомойела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
М. Гетце
Замена
Л. Барриос
️️️️
Р. Левандовски
Замена
С. Кель
️️️️
И. Гюндоган
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Вольф
ГОЛ! 0:2!
П. Овомойела
Пас отдал
М. Хуммельс
Замена
М. Экичи
️️️️
Ф. Баргфреде
Вторая желтая
И. Перишич
+1
Желтая карточка
Н. Суботич
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
С. Бендер
Желтая карточка
И. Перишич
Желтая карточка
А. Вольф
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЛВ
44
Филипп Баргфреде
ОП
22
Марко Марин
АП
8
Клеменс Фритц
(К)
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
15
Крис Лев
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
6
Кевин Гросскройц
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-1-3-2
1
Милиц
26
Шмитц
27
Налдо
19
Папастатопулос
31
Вольф
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
8
Фритц
9
Розенберг
14
Писарро
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
15
Хуммельс
22
Овомойела
15
Лев
20
Гюндоган
6
Гросскройц
27
Гетце
14
Перишич
9
Левандовски
44
Баргфреде
11
Экичи
11
Экичи
44
Баргфреде
31
Вольф
2
Вагнер
2
Вагнер
31
Вольф
20
Гюндоган
5
Кель
5
Кель
20
Гюндоган
27
Гетце
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
27
Гетце
9
Левандовски
10
Барриос
10
Барриос
9
Левандовски
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
33
Кристиан Фандер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Кристиан Фандер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Весли
АП
9
Леннарт Ти
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:05 (прямая) 08:05 (суббота, 15 октября)
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