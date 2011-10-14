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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Краснодар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 14 октября 2011
Краснодар (мол)
14.10.2011, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
4 : 0
Завершен
Ростов (мол)
7'
С. Гогниев
80'
Я. Зайка
83'
С. Гогниев
90+3'
А. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Ростов (мол)
ГОЛ! 4:0!
А. Адамян
+3
+2
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
А. Адамян
️️️️
Я. Зайка
+1
Замена
А. Демченко
️️️️
А. Хагба
Замена
Ф. Гук
️️️️
М. Пичугин
Замена
А. Бегларян
️️️️
Д. Пчелинцев
Желтая карточка
М. Пичугин
Замена
А. Арефьев
️️️️
И. Губанов
ГОЛ! 3:0!
С. Гогниев
Желтая карточка
А. Орсаев
ГОЛ! 2:0!
Я. Зайка
Замена
Х. Ахриев
️️️️
А. Безгласный
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
М. Гурбанов
Замена
Р. Емельянов
️️️️
М. Пападопулос
Замена
А. Кулишев
️️️️
Х. Байрамян
Замена
А. Орсаев
️️️️
И. Мадилов
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Золотаренко
Замена
В. Татарчук
️️️️
О. Самсонов
Замена
С. Химов
️️️️
Н. Марков
Желтая карточка
Н. Васильев
Желтая карточка
А. Кокоскерия
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
31
Денис Пчелинцев
ВР
94
Максим Пичугин
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
35
Алексей Безгласный
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
18
Евгений Чернышов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
47
Франц Гук
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
44
Андрей Арефьев
ЦФ
3-5-2
31
Пчелинцев
94
Пичугин
15
Рябов
13
Марков
35
Безгласный
77
Кокоскерия
91
Зайка
18
Чернышов
36
Самсонов
2
Гогниев
14
Золотаренко
3-2-1-1-2
12
Мадилов
5
Котенев
37
Хагба
66
Губанов
68
Зотов
5
Мироник
96
Васильев
19
Байрамян
27
Пападопулос
70
Гурбанов
94
Пичугин
47
Гук
47
Гук
94
Пичугин
91
Зайка
31
Адамян
31
Адамян
91
Зайка
35
Безгласный
21
Ахриев
21
Ахриев
35
Безгласный
13
Марков
79
Химов
79
Химов
13
Марков
31
Пчелинцев
12
Бегларян
12
Бегларян
31
Пчелинцев
36
Самсонов
50
Татарчук
50
Татарчук
36
Самсонов
14
Золотаренко
10
Пикущак
10
Пикущак
14
Золотаренко
70
Гурбанов
45
Кухарчук
45
Кухарчук
70
Гурбанов
66
Губанов
44
Арефьев
44
Арефьев
66
Губанов
19
Байрамян
32
Кулишев
32
Кулишев
19
Байрамян
37
Хагба
17
Демченко
17
Демченко
37
Хагба
12
Мадилов
12
Орсаев
12
Орсаев
12
Мадилов
27
Пападопулос
92
Емельянов
92
Емельянов
27
Пападопулос
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Краснодар (мол) - Ростов (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
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