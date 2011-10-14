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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Химки
Мордовия - Химки: обзор матча 14 октября 2011
Мордовия
14.10.2011, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
2 : 1
Завершен
Химки
23'
Р. Мухаметшин
77'
А. Горбанец
90+2'
В. Шумейко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Химки
+2
ГОЛ! 2:1!
В. Шумейко
Замена
А. Герк
️️️️
Г. Асеведо
Замена
Д. Рыжов
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Пазин
️️️️
М. Рогов
ГОЛ! 2:0!
А. Горбанец
Замена
А. Алексанян
️️️️
В. Романенко
Замена
А. Горбанец
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
Г. Асеведо
Замена
Н. Тюнин
️️️️
Д. Соколов
Замена
Рикардо
️️️️
Г. Наваловский
Желтая карточка
Г. Наваловский
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
К. Панченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
40
Юрий Кулешов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Химки
1
Сергей Козко
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
20
Андрей Говоров
ЦФ
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
66
Александр Дутов
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Химки
21
Роман Березовский
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
39
Рикардо
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
4-4-2
1
Шебанов
87
Симчевич
19
Осипов
4
Степанец
3
Мулдаров
9
Мухаметшин
40
Кулешов
30
Асеведо
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
3-2-1-1-2
1
Козко
16
Мицейка
6
Шумейко
88
Наваловский
13
Тимофеев
12
Ефимов
25
Соколов
77
Романенко
20
Говоров
9
Мамтов
8
Панченко
32
Горбанец
32
Горбанец
8
Панченко
31
Рогов
11
Пазин
11
Пазин
31
Рогов
23
Мухаметшин
63
Рыжов
63
Рыжов
23
Мухаметшин
30
Асеведо
8
Герк
8
Герк
30
Асеведо
77
Романенко
19
Алексанян
19
Алексанян
77
Романенко
88
Наваловский
39
Рикардо
39
Рикардо
88
Наваловский
25
Соколов
4
Тюнин
4
Тюнин
25
Соколов
Остались в запасе
Мордовия
Химки
93
Михаил Маркин
ЦФ
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Федор Щербаченко
15
Александр Каракин
ЦЗ
21
Роман Березовский
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
24
Константин Зайцев
ВР
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
21
Роман Березовский
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Мордовия - Химки
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
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