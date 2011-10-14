Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Динамо (мол)
Зенит (мол) - Динамо (мол): обзор матча 14 октября 2011
Зенит (мол)
14.10.2011, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
2 : 4
Завершен
Динамо (мол)
72'
А. Патреляк
75'
Н. Бочаров
9'
Т. Дуймович
12'
Т. Дуймович
36'
Ф. Смолов
63'
Д. Отставнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Динамо (мол)
+1
Замена
К. Акопян
️️️️
А. Гатагов
Желтая карточка
Б. Ротенберг
Желтая карточка
Т. Дуймович
ГОЛ! 2:4!
Н. Бочаров
ГОЛ! 1:4!
А. Патреляк
Пас отдал
О. Вербицкас
Замена
М. Евтович
️️️️
Б. Тащи
Замена
О. Вербицкас
️️️️
С. Цыганов
ГОЛ! 0:4!
Д. Отставнов
Пас отдал
И. Соловьев
Замена
И. Соловьев
️️️️
О. Валов
Замена
В. Сиротов
️️️️
С. Мурихин
Замена
И. Еронин
️️️️
М. Батов
Замена
Д. Отставнов
️️️️
Ф. Смолов
Замена
А. Манюков
️️️️
И. Чеминава
Замена
А. Патреляк
️️️️
В. Сушкин
Замена
Н. Бочаров
️️️️
А. Петров
Желтая карточка
Ф. Смолов
ГОЛ! 0:3!
Ф. Смолов
12'
ГОЛ! 0:2!
Т. Дуймович
ГОЛ! 0:1!
Т. Дуймович
Пас отдал
А. Гатагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Олег Валов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
34
Никита Бочаров
ЦП
2
Александр Манюков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
78
Артем Патреляк
ЦФ
90
Илья Еронин
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
9
Иван Соловьев
ЛП
77
Игорь Хохлов
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-2-3-2
1
Зайцев
88
Телегин
58
Зуев
5
Чеминава
4
Васильев
3
Костин
33
Мурихин
17
Батов
77
Петров
10
Сушкин
9
Цыганов
4-5-1
22
Пузин
28
Ротенберг
17
Иванов
5
Сергеев
5
Евсеев
88
Валов
17
Комисов
80
Тащи
19
Дуймович
9
Гатагов
90
Смолов
77
Петров
34
Бочаров
34
Бочаров
77
Петров
10
Сушкин
78
Патреляк
78
Патреляк
10
Сушкин
5
Чеминава
2
Манюков
2
Манюков
5
Чеминава
17
Батов
90
Еронин
90
Еронин
17
Батов
33
Мурихин
37
Сиротов
37
Сиротов
33
Мурихин
9
Цыганов
22
Вербицкас
22
Вербицкас
9
Цыганов
9
Гатагов
19
Акопян
19
Акопян
9
Гатагов
88
Валов
9
Соловьев
9
Соловьев
88
Валов
80
Тащи
8
Евтович
8
Евтович
80
Тащи
90
Смолов
26
Отставнов
26
Отставнов
90
Смолов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Динамо (мол)
1
Павел Дронов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
77
Игорь Хохлов
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
1
Павел Дронов
ВР
Остались в запасе
77
Игорь Хохлов
ЦП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Динамо (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
Новости команд
Все
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
7 ноября
31
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+