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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Оренбург
Cибирь - Оренбург: обзор матча 14 октября 2011
Cибирь
14.10.2011, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
87'
Т. Чижек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Оренбург
ГОЛ! 1:0!
Т. Чижек
Пас отдал
Д. Акимов
Замена
А. Дегтярев
️️️️
В. Кармазиненко
Замена
К. Низовцев
️️️️
Н. Жданкин
Вторая желтая
В. Головатенко
Красная карточка
Н. Зайцев
Желтая карточка
Н. Чичерин
Замена
Э. Кале
️️️️
А. Малых
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Замена
В. Галиулин
️️️️
Е. Зиновьев
Желтая карточка
М. Канаев
Замена
Т. Чижек
️️️️
В. Шумуликоски
Замена
А. Макаренко
️️️️
М. Зюзин
Желтая карточка
В. Головатенко
Желтая карточка
Д. Вукобратович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
4
Никита Чичерин
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
15
Максим Зюзин
ЦП
5
Величе Шумуликоски
(К)
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Оренбург
16
Леонид Мусин
ВР
13
Максим Грошев
(К)
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ЦЗ
2
Владимир Полуяхтов
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
15
Дмитрий Андреев
ЦП
25
Никита Жданкин
ПП
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
3
Николай Зайцев
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Cибирь
18
Петр Вашек
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Оренбург
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Константин Низовцев
ЦП
7
Элтон Кале
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
4
Чичерин
5
Головатенко
80
Климов
3
Валентич
32
Скороходов
15
Зюзин
5
Шумуликоски
52
Зиновьев
8
Кармазиненко
98
Акимов
4-1-3-2
16
Мусин
2
Полуяхтов
10
Парняков
12
Малых
13
Грошев
17
Канаев
25
Жданкин
15
Андреев
10
Булыга
3
Зайцев
4
Вукобратович
5
Шумуликоски
22
Чижек
22
Чижек
5
Шумуликоски
52
Зиновьев
21
Галиулин
21
Галиулин
52
Зиновьев
15
Зюзин
8
Макаренко
8
Макаренко
15
Зюзин
8
Кармазиненко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
8
Кармазиненко
25
Жданкин
8
Низовцев
8
Низовцев
25
Жданкин
12
Малых
7
Элтон Кале
7
Элтон Кале
12
Малых
Остались в запасе
Cибирь
Оренбург
18
Петр Вашек
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
18
Петр Вашек
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
Остались в запасе
1
Федор Бурдыкин
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Александр Скворцов
ОП
7
Николай Иванников
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Cибирь - Оренбург
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Александр Подоляко
Стадион:
Спартак
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