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сентябрь 2011
октябрь 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012), 26 тур
2 : 0
Сокол
Матч завершен
Рязань
0 : 2
Витязь
Матч завершен
Подолье
0 : 1
Калуга
Матч завершен
Салют
7 : 2
Орел
Матч завершен
Металлург Л
4 : 1
Матч завершен
Локомотив
2 : 0
Зенит
Матч завершен
0 : 2
Авангард
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 26 тур
Челябинск
2 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
0 : 2
Химик
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Зенит-Ижевск
2 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Тюмень
1 : 0
Уфа
Матч завершен
Волга
0 : 3
Нефтехимик
Матч завершен
Сызрань-2003
2 : 0
Носта
Матч завершен
США. МЛС 2011
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен