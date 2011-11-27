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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Черноморец
Арсенал - Черноморец: обзор матча 27 ноября 2011
Арсенал
27.11.2011, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
3'
В. Балашов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Черноморец
Желтая карточка
В. Полевой
+2
Желтая карточка
М. Шацких
+2
Желтая карточка
С. Симоненко
+1
Желтая карточка
Д. Безотосный
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Г. Флореску
Замена
А. Каськов
️️️️
Джимми
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
С. Миколюнас
Желтая карточка
Г. Флореску
Замена
И. Цыгырлаш
️️️️
К. Ковальчук
Замена
А. Ковпак
️️️️
И. Мазилу
Замена
С. Ковальчук
️️️️
П. Кутас
Желтая карточка
А. Богданов
Желтая карточка
П. Кутас
Вторая желтая
М. Одибе
17'
Желтая карточка
М. Одибе
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Балашов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Андрей Донец
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
18
Джимми
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
35
Руслан Соляник
ЦЗ
5
Александр Бабич
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
22
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
3-2-4-1
23
Погорелый
14
Полевой
11
Лампи
20
Одибе
44
Симоненко
13
Миколюнас
16
Шацких
35
Грицай
90
Богданов
5
Флореску
7
Мазилу
3-2-2-2-1
22
Безотосный
77
Кутас
2
Ковальчук
16
Шиманек
22
Зубейко
3
Донец
8
Ковальчук
89
Политыло
27
Балашов
6
Сетти
18
Джимми
13
Миколюнас
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
13
Миколюнас
7
Мазилу
39
Ковпак
39
Ковпак
7
Мазилу
5
Флореску
8
Гоменюк
8
Гоменюк
5
Флореску
77
Кутас
39
Ковальчук
39
Ковальчук
77
Кутас
18
Джимми
30
Каськов
30
Каськов
18
Джимми
8
Ковальчук
22
Цыгырлаш
22
Цыгырлаш
8
Ковальчук
Остались в запасе
Арсенал
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
35
Руслан Соляник
ЦЗ
5
Александр Бабич
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
33
Андрей Слинкин
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
Остались в запасе
35
Руслан Соляник
ЦЗ
5
Александр Бабич
ЦЗ
44
Евгений Паст
ВР
33
Андрей Слинкин
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Арсенал - Черноморец
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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