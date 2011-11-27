Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Чезена - Дженоа
Чезена - Дженоа: обзор матча 27 ноября 2011
Чезена
27.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
70'
А. Муту (П)
80'
А. Муту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чезена - Дженоа
Желтая карточка
Э. Богдани
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
Замена
Б. Янкович
️️️️
Р. Паласио
Замена
Д. Джокович
️️️️
Р. Мартиньо
ГОЛ! 2:0!
А. Муту
Пас отдал
М. Пароло
Красная карточка
Н. Равалья
Замена
Л. Пратто
️️️️
А. Меркель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Муту
Желтая карточка
Э. Моретти
Замена
Ю. Куцка
️️️️
К. Констан
Замена
Э. Богдани
️️️️
Д. Малонга
Желтая карточка
Р. Паласио
Замена
Л. Риччи
️️️️
Д. Комотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Франческо Антониоли
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
77
Лука Чеккарелли
ПП
24
Доминик Малонга
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Дженоа
1
Себастьян Фрей
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Андреа Караччиоло
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Чезена
30
Никола Равалья
ВР
4
Лука Риччи
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
24
Томмазо Арригони
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Дженоа
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
4-4-2
1
Антониоли
13
Росси
29
Беналуан
5
фон Берген
16
Комотто
11
Гуана
29
Мартиньо
16
Пароло
77
Чеккарелли
12
Муту
24
Малонга
3-2-3-2
1
Фрей
13
Каладзе
4
Гранквист
24
Моретти
27
Место
19
Констан
7
Росси
44
Велозу
21
Меркель
99
Караччиоло
8
Паласио
16
Комотто
4
Риччи
4
Риччи
16
Комотто
29
Мартиньо
88
Джокович
88
Джокович
29
Мартиньо
24
Малонга
81
Богдани
81
Богдани
24
Малонга
19
Констан
33
Куцка
33
Куцка
19
Констан
8
Паласио
7
Янкович
7
Янкович
8
Паласио
21
Меркель
2
Пратто
2
Пратто
21
Меркель
Остались в запасе
Чезена
Дженоа
30
Никола Равалья
ВР
24
Томмазо Арригони
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
24
Томмазо Арригони
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
17
Фелипе Сеймур
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Чезена - Дженоа
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Чезена
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024
2024.12.22 18:50
«Аталанта» – «Чезена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2024
2024.12.18 19:20
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
2
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+