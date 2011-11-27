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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кьево
Милан - Кьево: обзор матча 27 ноября 2011
Милан
27.11.2011, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 0
Завершен
Кьево
8'
Т. Силва
16'
З. Ибрагимович
33'
Пато
44'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кьево
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Пато
Замена
Робиньо
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
К. Вацек
️️️️
Л. Ригони
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Боатенг
Замена
П. Хетемай
️️️️
Лусиано
ГОЛ с пенальти! 4:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Лусиано
ГОЛ! 3:0!
Пато
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
Д. Манделли
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Аквилани
16'
10'
Травма
Д. Манделли
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
Пас отдал
К. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
12
Пато
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Лусиано
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
23
Паоло Саммарко
АП
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Милан
30
Флавио Рома
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-3-1-2
32
Амелия
7
Антонини
33
Йепес
3
Силва
20
Абате
20
Аквилани
23
Ночерино
6
ван Боммел
27
Боатенг
11
Ибрагимович
12
Пато
4-3-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
12
Цесар
5
Манделли
5
Йокич
10
Лусиано
4
Брэдли
30
Ригони
23
Саммарко
77
Теро
31
Пеллисьер
27
Боатенг
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
27
Боатенг
12
Пато
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
12
Пато
11
Ибрагимович
70
Робиньо
70
Робиньо
11
Ибрагимович
5
Манделли
15
Ачерби
15
Ачерби
5
Манделли
30
Ригони
7
Вацек
7
Вацек
30
Ригони
10
Лусиано
56
Хетемай
56
Хетемай
10
Лусиано
Остались в запасе
Милан
Кьево
30
Флавио Рома
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Милан - Кьево
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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