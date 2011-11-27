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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Осасуна
Эспаньол - Осасуна: обзор матча 27 ноября 2011
Эспаньол
27.11.2011, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
56'
А. Васкес
44'
Р. Лама
50'
Д. Некунам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Осасуна
+4
Желтая карточка
Андрес
+3
Желтая карточка
Д. Некунам
Желтая карточка
Тьеви
+1
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
Х. Верду
Замена
Лоло
️️️️
Р. Лама
Вторая желтая
Э. Сатрустеги
Замена
Нино
️️️️
А. Сехудо
Замена
Роверсио
️️️️
Р. Гонсалес
Желтая карточка
Р. Родригес
ГОЛ! 1:2!
А. Васкес
Пас отдал
Х. Верду
ГОЛ! 0:2!
Д. Некунам
Пас отдал
Р. Лама
Замена
Тьеви
️️️️
Х. Форлин
Замена
Р. Баэна
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Э. Сатрустеги
ГОЛ! 0:1!
Р. Лама
Пас отдал
Р. Гарсия
Желтая карточка
А. Дамиа
Желтая карточка
Х. Форлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Ромарик
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Осасуна
1
Андрес
ВР
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
38
Альберт Каналь
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Тьеви
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
15
Роверсио
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
11
Нино
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Альварес
5
Родригес
15
Морено
18
Форлин
12
Вила
14
Галан
7
Вайсс
5
Ромарик
25
Верду
9
Васкес
4-3-1-2
1
Андрес
12
Сатрустеги
3
Гонсалес
4
Фланьо
2
Дамиа
16
Сехудо
6
Некунам
10
Пуньяль
14
Лама
6
Бальде
14
Гарсия
5
Ромарик
15
Баэна
15
Баэна
5
Ромарик
18
Форлин
23
Тьеви
23
Тьеви
18
Форлин
3
Гонсалес
15
Роверсио
15
Роверсио
3
Гонсалес
14
Лама
8
Лоло
8
Лоло
14
Лама
16
Сехудо
11
Нино
11
Нино
16
Сехудо
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
38
Альберт Каналь
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
38
Альберт Каналь
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
24
Давид Тимор
ОП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
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