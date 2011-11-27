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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 27 ноября 2011
Зенит
27.11.2011, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 32 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
26'
Данни
31'
С. Семак
39'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
+4
Желтая карточка
М. Да Кошта
+3
Желтая карточка
Гилерме
Замена
В. Быстров
️️️️
Данни
Желтая карточка
А. Анюков
Замена
К. Зырянов
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
Р. Шишкин
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Д. Торбинский
Замена
С. Ибричич
️️️️
Майкон
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Д. Лазович
Желтая карточка
Р. Янбаев
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
М. Оздоев
Травма
Р. Широков
ГОЛ! 2:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
Д. Торбинский
ГОЛ! 2:0!
С. Семак
Пас отдал
В. Файзулин
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ! 1:0!
Данни
Пас отдал
Д. Лазович
Желтая карточка
Майкон
Пенальти не реализован!
В. Файзулин
Травма
Д. Лазович
11'
Травма
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
15
Роман Широков
АП
20
Виктор Файзулин
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Майкон
ПВ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-2-3-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Кришито
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
37
Семак
10
Данни
15
Широков
20
Файзулин
27
Лазович
4-3-2-1
1
Гилерме
49
Шишкин
3
Да Кошта
4
Дюрица
55
Янбаев
0
Сапатер
88
Глушаков
21
Оздоев
11
Майкон
6
Торбинский
0
Сычев
15
Широков
18
Зырянов
18
Зырянов
15
Широков
10
Данни
34
Быстров
34
Быстров
10
Данни
27
Лазович
11
Бухаров
11
Бухаров
27
Лазович
6
Торбинский
20
Игнатьев
20
Игнатьев
6
Торбинский
11
Майкон
9
Ибричич
9
Ибричич
11
Майкон
21
Оздоев
10
Кайседо
10
Кайседо
21
Оздоев
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Локомотив
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:15 (прямая)
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