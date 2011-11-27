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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 27 ноября 2011
Хетафе
27.11.2011, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Барселона
67'
Х. Валера
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
Замена
Х. Родригес
️️️️
Д. Кастро
+2
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
П. Риос
️️️️
П. Сарабия
Травма
Э. Абидаль
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Д. Кастро
Замена
Педро
️️️️
А. Санчес
Замена
И. Куэнка
️️️️
Максвелл
ГОЛ! 1:0!
Х. Валера
Пас отдал
П. Сарабия
Замена
С. Кейта
️️️️
Т. Алькантара
Замена
А. Лопо
️️️️
Мане
Травма
Мане
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
М. Ласен
18'
Желтая карточка
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
22
Франциско Каскеро
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
7
Исаак Куэнка
РФ
4-2-3-1
13
Мойя
2
Мане
6
Диас
3
Рафа
20
Валера
25
Ласен
8
Мичел
17
Кастро
22
Каскеро
7
Сарабия
20
Мику
4-1-2-1-2
26
Вальдес
10
Алвес
22
Абидаль
3
Пике
17
Максвелл
5
Бускетс
6
Хави
6
Алькантара
10
Месси
4
Санчес
7
Вилья
2
Мане
22
Лопо
22
Лопо
2
Мане
17
Кастро
22
Родригес
22
Родригес
17
Кастро
7
Сарабия
16
Риос
16
Риос
7
Сарабия
6
Алькантара
20
Кейта
20
Кейта
6
Алькантара
4
Санчес
9
Педро
9
Педро
4
Санчес
17
Максвелл
7
Куэнка
7
Куэнка
17
Максвелл
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
13
Жорди Кодина
ВР
5
Педро Москера
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Педро Москера
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хетафе - Барселона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 00:55 (прямая)
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