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АПЛ 2026/2027
Суонси - Астон Вилла
Суонси - Астон Вилла: обзор матча 27 ноября 2011
Суонси
27.11.2011, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Астон Вилла
+2
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Ф. Делф
Замена
Д. Дженас
️️️️
Э. Хески
Желтая карточка
Г. Монк
Замена
Л. Лита
️️️️
Д. Грэм
Желтая карточка
Д. Ричардс
Желтая карточка
Р. Данн
Замена
Д. Ричардс
️️️️
А. Ранхель
14'
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
С. Синклейр
Желтая карточка
Ф. Делф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
23
Стивен Добби
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-1-3-2
13
Ворм
3
Тэйлор
5
Уилльямс
22
Ранхель
16
Монк
7
Бриттон
7
Аллен
7
Синклейр
21
Говер
12
Дайер
12
Грэм
4-3-3
24
Гивен
21
Хаттон
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
28
Н'Зогбиа
18
Делф
17
Херд
10
Бент
11
Агбонлахор
19
Хески
22
Ранхель
6
Ричардс
6
Ричардс
22
Ранхель
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
12
Грэм
18
Лита
18
Лита
12
Грэм
18
Делф
10
Беннэн
10
Беннэн
18
Делф
19
Хески
16
Дженас
16
Дженас
19
Хески
Остались в запасе
Суонси
Астон Вилла
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Суонси - Астон Вилла
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
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