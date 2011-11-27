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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Фиорентина
Палермо - Фиорентина: обзор матча 27 ноября 2011
Палермо
27.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
22'
Ф. Микколи
73'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Фиорентина
Вторая желтая
Ч. Натали
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Й. Иличич
Замена
М. Настасич
️️️️
М. Паскуаль
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Лаццари
Замена
М. Пинилья
️️️️
Э. Захави
Замена
С. Силва
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
Ч. Натали
Замена
И. Лорес Варела
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Э. Захави
Желтая карточка
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
25
Армин Бачинович
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
11
Игнасио Лорес Варела
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Сантьяго Силва
АП
3-4-3
22
Бенусси
17
Мантовани
26
Сильвестре
5
Пизано
8
Баррето
18
Аква
25
Бачинович
8
Мильяччо
72
Иличич
7
Захави
10
Микколи
4-4-2
1
Боруц
29
Де Сильвестри
5
Гамберини
14
Натали
21
Паскуаль
85
Бехрами
18
Монтоливо
10
Лаццари
11
Варгас
19
Джилардино
7
Черчи
10
Микколи
11
Лорес Варела
11
Лорес Варела
10
Микколи
72
Иличич
16
Бертоло
16
Бертоло
72
Иличич
7
Захави
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Захави
21
Паскуаль
22
Настасич
22
Настасич
21
Паскуаль
10
Лаццари
22
Льяич
22
Льяич
10
Лаццари
19
Джилардино
19
Силва
19
Силва
19
Джилардино
Остались в запасе
Палермо
Фиорентина
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
33
Нето
ВР
11
Джанни Мунари
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
11
Джанни Мунари
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Палермо - Фиорентина
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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