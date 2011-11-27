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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Болонья
Кальяри - Болонья: обзор матча 27 ноября 2011
Кальяри
27.11.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
81'
Д. Конти
75'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Болонья
Замена
Г. Гарич
️️️️
Н. Пульцетти
ГОЛ! 1:1!
Д. Конти
Желтая карточка
Н. Черубин
Замена
П. Кеппелини
️️️️
А. Экдаль
ГОЛ! 0:1!
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Л. Ариаудо
Замена
Т. Рибейро
️️️️
Х. Ларривей
Замена
М. Ди Вайо
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
С. Ибарбо
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
А. Коссу
Замена
Н. Черубин
️️️️
А. Морлео
Желтая карточка
А. Морлео
Желтая карточка
П. Коне
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
33
Панайотис Коне
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
26
Паоло Даметто
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
10
Пабло Кеппелини
АП
35
Руи Сампайо
АП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
2
Канини
15
Ариаудо
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
8
Экдаль
7
Коссу
11
Ларривей
8
Ибарбо
4-3-2-1
1
Жилле
15
Антонссон
90
Портанова
24
Раджи
3
Морлео
33
Коне
21
Крхин
5
Казарини
11
Рамирес
56
Пульцетти
99
Аквафреска
8
Экдаль
10
Кеппелини
10
Кеппелини
8
Экдаль
11
Ларривей
19
Рибейро
19
Рибейро
11
Ларривей
3
Морлео
3
Черубин
3
Черубин
3
Морлео
56
Пульцетти
13
Гарич
13
Гарич
56
Пульцетти
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
Остались в запасе
Кальяри
Болонья
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
26
Паоло Даметто
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
35
Руи Сампайо
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
30
Федерико Альярди
ВР
23
Алессандро Диаманти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
26
Паоло Даметто
ЦЗ
1
Влада Аврамов
ВР
24
Габриэле Перицо
ПЗ
35
Руи Сампайо
АП
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
23
Алессандро Диаманти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кальяри - Болонья
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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