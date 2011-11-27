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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 27 ноября 2011
Ливерпуль
27.11.2011, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
32'
Д. Лескотт (АГ)
30'
В. Компани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Замена
К. Туре
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Милнер
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Кейт
Вторая желтая
М. Балотелли
Замена
Э. Джеко
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
М. Балотелли
️️️️
С. Насри
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Лескотт
Желтая карточка
Г. Бэрри
ГОЛ! 0:1!
В. Компани
Пас отдал
Д. Сильва
11'
Желтая карточка
В. Компани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
(К)
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ливерпуль
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
19
Даунинг
6
Лейва
14
Хендерсон
16
Адам
7
Кейт
9
Суарес
4-3-2-1
1
Харт
4
Ричардс
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
42
Туре
20
Милнер
18
Бэрри
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
7
Кейт
9
Кэрролл
9
Кэрролл
7
Кейт
21
Сильва
2
Туре
2
Туре
21
Сильва
14
Насри
45
Балотелли
45
Балотелли
14
Насри
10
Агуэро
10
Джеко
10
Джеко
10
Агуэро
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
32
Дони
ВР
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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