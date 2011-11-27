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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 27 ноября 2011
Атлетик
27.11.2011, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
31'
И. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Гранада
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
Роберто
Замена
А. Геихо
️️️️
О. Игало
Замена
И. Перес
️️️️
О. де Маркос
Замена
Д. Бенитес
️️️️
Ф. Хара
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Эррера
Замена
И. Габилондо
️️️️
Й. Ортенече
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
Й. Ортенече
Желтая карточка
Г. Сикейра
Желтая карточка
Х. Йебда
Желтая карточка
А. Ньом
ГОЛ! 0:1!
И. Лопес
Пас отдал
К. Мартинш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Гранада
25
Жулио Сезар
ВР
11
Дани Бенитес
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Хайме
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
21
Эррера
14
Сусаета
8
Итурраспе
10
Муньяин
12
Льоренте
4-3-1-2
2
Роберто
12
Ньом
15
Диакате
12
Лопес
6
Сикейра
22
Мартинш
8
Йебда
17
Рико
26
Хара
9
Игало
14
Уче
18
Ортенече
11
Габилондо
11
Габилондо
18
Ортенече
18
де Маркос
21
Перес
21
Перес
18
де Маркос
21
Эррера
27
Лопес
27
Лопес
21
Эррера
22
Мартинш
23
Гомес
23
Гомес
22
Мартинш
26
Хара
11
Бенитес
11
Бенитес
26
Хара
9
Игало
19
Геихо
19
Геихо
9
Игало
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
25
Жулио Сезар
ВР
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Хайме
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Хайме
ЦП
4
Фран Рико
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Фабри Гонсалес
Статистика матча Атлетик - Гранада
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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