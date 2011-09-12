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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Мордовия
Шинник - Мордовия: обзор матча 12 сентября 2011
Шинник
12.09.2011, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 1
Завершен
Мордовия
13'
Р. Мухаметшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Мордовия
Желтая карточка
А. Пазин
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Э. Танделов
️️️️
М. Рогов
Желтая карточка
П. Степанец
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Нежелев
Желтая карточка
А. Саркисов
Замена
А. Пазин
️️️️
К. Панченко
Замена
А. Горбанец
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Войдель
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Бурченко
Желтая карточка
Е. Осипов
Замена
А. Леманж
️️️️
М. Поворов
Желтая карточка
М. Поворов
17'
Желтая карточка
А. Дутов
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
К. Панченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Алексей Краснокутский
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
8
Максим Бурченко
ЦП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
33
Абдель Леманж
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
26
Антон Архипов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
30
Константин Дудченко
ЦФ
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
71
Максим Жестков
ПП
3-2-4-1
13
Краснокутский
2
Поворов
7
Нежелев
21
Катынсус
2
Ндри
33
Сухов
20
Войдель
8
Бурченко
66
Мичков
10
Корытько
81
Низамутдинов
4-1-3-2
16
Агапов
4
Степанец
19
Осипов
3
Мулдаров
87
Симчевич
66
Дутов
9
Мухаметшин
30
Асеведо
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
2
Поворов
33
Леманж
33
Леманж
2
Поворов
20
Войдель
4
Елисеев
4
Елисеев
20
Войдель
7
Нежелев
26
Архипов
26
Архипов
7
Нежелев
8
Бурченко
11
Саркисов
11
Саркисов
8
Бурченко
31
Рогов
17
Танделов
17
Танделов
31
Рогов
9
Мухаметшин
32
Горбанец
32
Горбанец
9
Мухаметшин
8
Панченко
11
Пазин
11
Пазин
8
Панченко
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
Остались в запасе
Шинник
Мордовия
35
Артем Смирнов
ВР
5
Сергей Кушов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
5
Сергей Кушов
ЦП
30
Константин Дудченко
ЦФ
Остались в запасе
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
1
Денис Шебанов
ВР
71
Максим Жестков
ПП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Шинник - Мордовия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
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