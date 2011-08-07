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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - ПСВ
АЗ Алкмаар - ПСВ: обзор матча 07 августа 2011
АЗ Алкмаар
07.08.2011, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
3 : 1
Завершен
ПСВ
26'
М. Мартенс
41'
Н. Виргевер
45+1'
Д. Мертенс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - ПСВ
Вторая желтая
Н. Мойсандер
Замена
О. Баккал
️️️️
О. Энгелаар
Желтая карточка
Э. Питерс
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Р. Бойманс
Замена
Ж. Зефуйк
️️️️
Ф. Ожо
Желтая карточка
Ф. Ожо
Замена
А. Махер
️️️️
М. Мартенс
Замена
Р. Клаван
️️️️
С. Поульсен
Замена
Э. Питерс
️️️️
А. Тамата
+1
ГОЛ! 2:1!
Д. Мертенс
ГОЛ! 2:0!
Н. Виргевер
Желтая карточка
Н. Мойсандер
ГОЛ! 1:0!
М. Мартенс
Пас отдал
Д. Марселлис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Дирк Марселлис
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЛП
35
Чарлисон Беншоп
ЦП
20
Расмус Эльм
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
14
Бретт Холмен
ПП
26
Маартен Мартенс
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
11
Станислав Манолев
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
28
Абель Тамата
ЦЗ
24
Орландо Энгелаар
ЛП
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
АП
8
Кевин Строотман
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ола Тойвонен
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
ПСВ
1
Кассио
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
4-4-1-1
18
Альварадо
4
Марселлис
24
Виргевер
4
Мойсандер
7
Поульсен
10
Фалкенбург
35
Беншоп
20
Эльм
14
Холмен
9
Бойманс
26
Мартенс
3-4-1-2
15
Исакссон
6
Марсело
28
Тамата
11
Манолев
8
Строотман
14
Ожо
17
Ленс
24
Энгелаар
23
Вейналдум
11
Тойвонен
10
Мертенс
7
Поульсен
24
Клаван
24
Клаван
7
Поульсен
26
Мартенс
6
Махер
6
Махер
26
Мартенс
9
Бойманс
17
Алтидор
17
Алтидор
9
Бойманс
28
Тамата
33
Питерс
33
Питерс
28
Тамата
24
Энгелаар
17
Баккал
17
Баккал
24
Энгелаар
14
Ожо
9
Зефуйк
9
Зефуйк
14
Ожо
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
ПСВ
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
1
Кассио
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча АЗ Алкмаар - ПСВ
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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