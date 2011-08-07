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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Карпаты
Динамо К - Карпаты: обзор матча 07 августа 2011
Динамо К
07.08.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
34'
А. Шевченко
55'
О. Вукоевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Карпаты
Замена
М. Нинкович
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
К. Кравченко
️️️️
А. Ткачук
Замена
А. Милевский
️️️️
Б. Идейе
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Кристобаль
Замена
О. Голодюк
️️️️
С. Зенев
ГОЛ! 2:0!
О. Вукоевич
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
П. Диакате
Желтая карточка
А. Шевченко
ГОЛ! 1:0!
А. Шевченко
Желтая карточка
Г. Попов
Желтая карточка
О. Вукоевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Кристобаль
ПП
20
Сергей Зенев
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо К
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
Карпаты
32
Олег Голодюк
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
99
Херман Пачеко
ЦФ
3-4-1-2
35
Коваль
3
Попов
15
Диакате
24
Юссуф
5
Вукоевич
25
Аруна
26
Еременко
20
Гусев
7
Ярмоленко
12
Идейе
7
Шевченко
4-2-2-2
22
Тлумак
44
Федецкий
20
Гомес
4
Милошевич
35
Ощипко
9
Мартынюк
19
Ткачук
9
Кристобаль
16
Худобяк
7
Лукас
20
Зенев
7
Ярмоленко
36
Нинкович
36
Нинкович
7
Ярмоленко
25
Аруна
19
Гармаш
19
Гармаш
25
Аруна
12
Идейе
0
Милевский
0
Милевский
12
Идейе
20
Зенев
32
Голодюк
32
Голодюк
20
Зенев
19
Ткачук
24
Кравченко
24
Кравченко
19
Ткачук
9
Кристобаль
99
Пачеко
99
Пачеко
9
Кристобаль
Остались в запасе
Динамо К
Карпаты
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Динамо К - Карпаты
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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