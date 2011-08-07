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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия М
Бавария - Боруссия М: обзор матча 07 августа 2011
Бавария
07.08.2011, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
62'
И. Де Камарго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия М
Замена
Т. Маркс
️️️️
Т. Янчке
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Ройс
Замена
П. Херрманн
️️️️
М. Ханке
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
И. Де Камарго
ГОЛ! 0:1!
И. Де Камарго
Пас отдал
Р. Брауверс
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Марко Ройс
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
28
Бадштубер
21
Лам
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
10
Роббен
27
Гомес
13
Мюллер
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
4
Данте
4
Брауверс
24
Янчке
33
Нойштедтер
3
Дамс
18
Аранго
18
Ройс
9
Де Камарго
9
Ханке
8
Кроос
7
Рибери
7
Рибери
8
Кроос
17
Боатенг
18
Петерсен
18
Петерсен
17
Боатенг
9
Ханке
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Ханке
24
Янчке
14
Маркс
14
Маркс
24
Янчке
18
Ройс
10
Рупп
10
Рупп
18
Ройс
Остались в запасе
Бавария
Боруссия М
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бавария - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Альянц Арена
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