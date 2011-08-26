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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Амкар (мол)
Томь (мол) - Амкар (мол): обзор матча 26 августа 2011
Томь (мол)
26.08.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
39'
Е. Чернов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Амкар (мол)
Желтая карточка
Д. Гавиловский
Красная карточка
А. Романенко
Замена
А. Васильев
️️️️
Н. Пермяков
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Е. Смородин
Замена
А. Москов
️️️️
Е. Чернов
Желтая карточка
Б. Идову
Замена
С. Аксанов
️️️️
И. Протасов
Замена
Д. Кочкин
️️️️
Е. Рудаков
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Кокшаров
Желтая карточка
Е. Тюкалов
Замена
А. Сазонов
️️️️
К. Погребняк
ГОЛ! 1:0!
Е. Чернов
Желтая карточка
Я. Овсянников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Томь (мол)
28
Николай Погребняк
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Амкар (мол)
84
Данил Кочкин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
3-2-4-1
1
Гавиловский
22
Овсянников
45
Горячев
4
Воронов
23
Чернов
30
Башилов
65
Сокулов
33
Кокшаров
20
Протасов
89
Махмудов
9
Погребняк
3-3-2-1-1
1
Опарин
44
Пермяков
2
Морыганов
88
Рудаков
18
Гаращенков
5
Рябокобыленко
30
Идову
93
Смородин
22
Романенко
7
Тюкалов
29
Андриевский
23
Чернов
0
Москов
0
Москов
23
Чернов
20
Протасов
11
Аксанов
11
Аксанов
20
Протасов
33
Кокшаров
49
Богданов
49
Богданов
33
Кокшаров
9
Погребняк
10
Сазонов
10
Сазонов
9
Погребняк
93
Смородин
49
Сиротин
49
Сиротин
93
Смородин
88
Рудаков
84
Кочкин
84
Кочкин
88
Рудаков
44
Пермяков
17
Васильев
17
Васильев
44
Пермяков
Остались в запасе
Томь (мол)
Амкар (мол)
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
28
Николай Погребняк
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
28
Николай Погребняк
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Томь (мол) - Амкар (мол)
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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