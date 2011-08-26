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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Александрия
Металлург - Александрия: обзор матча 26 августа 2011
Металлург
26.08.2011, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Александрия
53'
Д. Траоре
60'
Н. Морозюк
83'
В. Иванко
29'
К. Сидоренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Александрия
Замена
К. Мкртчян
️️️️
В. Димитров
Желтая карточка
Н. Морозюк
ГОЛ! 3:1!
В. Иванко
Пас отдал
В. Димитров
Замена
В. Иванко
️️️️
Д. Траоре
Замена
А. Муховиков
️️️️
А. Довгий
Замена
В. Шевченко
️️️️
Т. Кабанов
ГОЛ! 2:1!
Н. Морозюк
Желтая карточка
И. Чередниченко
ГОЛ! 1:1!
Д. Траоре
Пас отдал
В. Прийма
Замена
С. Давыдов
️️️️
Т. Салхи
Замена
Г. Казарян
️️️️
М. Пиццелли
Желтая карточка
Т. Салхи
ГОЛ! 0:1!
К. Сидоренко
Пас отдал
Д. Таргамадзе
Желтая карточка
В. Чечер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
84
Денис Голайдо
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
10
Тауфик Салхи
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
8
Александр Казанюк
ЦП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Александрия
1
Владимир Овсиенко
ВР
14
Максим Кременчуцкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
19
Антон Муховиков
ПЗ
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
3-4-2-1
13
Бандура
44
Чечер
4
Прийма
4
Воловик
84
Голайдо
10
Лазич
6
Морозюк
9
Пиццелли
17
Соарес
18
Димитров
15
Траоре
3-2-3-1-1
79
Панькив
4
Гитченко
15
Запорожан
5
Чередниченко
8
Сидоренко
27
Старенький
6
Довгий
8
Казанюк
99
Таргамадзе
10
Салхи
29
Кабанов
9
Пиццелли
8
Казарян
8
Казарян
9
Пиццелли
18
Димитров
19
Мкртчян
19
Мкртчян
18
Димитров
15
Траоре
19
Иванко
19
Иванко
15
Траоре
6
Довгий
19
Муховиков
19
Муховиков
6
Довгий
29
Кабанов
7
Шевченко
7
Шевченко
29
Кабанов
10
Салхи
25
Давыдов
25
Давыдов
10
Салхи
Остались в запасе
Металлург
Александрия
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Пятенко
1
Владимир Овсиенко
ВР
14
Максим Кременчуцкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
9
Шина
ЛЗ
Остались в запасе
1
Владимир Овсиенко
ВР
14
Максим Кременчуцкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Металлург - Александрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Родионенко
(Луганск)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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