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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Милан
Барселона - Милан: обзор матча 13 сентября 2011
Барселона
13.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 1 тур
2 : 2
Завершен
Милан
36'
Педро
50'
Д. Вилья
1'
Пато
90+2'
Т. Силва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Милан
+2
ГОЛ! 2:2!
Т. Силва
Пас отдал
К. Зеедорф
Замена
И. Афеллай
️️️️
Д. Вилья
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. ван Боммел
Замена
К. Пуйоль
️️️️
С. Кейта
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
А. Неста
Желтая карточка
Д. Вилья
ГОЛ! 2:1!
Д. Вилья
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Иньеста
Травма
А. Иньеста
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
Замена
М. Амброзини
️️️️
К. Боатенг
18'
Желтая карточка
М. ван Боммел
1'
ГОЛ! 0:1!
Пато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
20
Иньяцио Абате
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
(К)
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
12
Пато
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
14
Маскерано
5
Бускетс
10
Алвес
20
Кейта
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
7
Вилья
4-2-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
20
Абате
10
Зеедорф
6
ван Боммел
27
Боатенг
99
Кассано
12
Пато
20
Кейта
5
Пуйоль
5
Пуйоль
20
Кейта
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Иньеста
7
Вилья
17
Афеллай
17
Афеллай
7
Вилья
6
ван Боммел
20
Аквилани
20
Аквилани
6
ван Боммел
27
Боатенг
90
Амброзини
90
Амброзини
27
Боатенг
99
Кассано
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
99
Кассано
Остались в запасе
Барселона
Милан
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Барселона - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
Новости команд
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