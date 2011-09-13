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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Марсель
Олимпиакос - Марсель: обзор матча 13 сентября 2011
Олимпиакос
13.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 1 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
51'
Л. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Марсель
+1
Красная карточка
Р. Фанни
Желтая карточка
Ж. Айю
Желтая карточка
А. Пападопулос
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
Р. Фанни
️️️️
Б. Шейру
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Гонсалес
Желтая карточка
Ж. Морель
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Реми
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Д. Фустер
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Л. Фейса
Желтая карточка
К. Миральяс
Замена
Р. Джеббур
️️️️
Ф. Йесте
ГОЛ! 0:1!
Л. Гонсалес
Пас отдал
Ж. Морель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
25
Хосе Холебас
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
19
Давид Фустер
АП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Алу Диарра
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
29
Биллел Омрани
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-2-2-2-2
5
Мельберг
34
Пападопулос
35
Торосидис
25
Холебас
20
Модесто
15
Фейса
16
Костанцо
33
Йесте
19
Фустер
93
Абдун
87
Миральяс
3-2-4-1
30
Манданда
21
Морель
20
Диавара
63
Н'Кулу
3
Аспиликуэта
13
Траоре
8
Шейру
31
Амалфитано
27
Гонсалес
12
Диарра
14
Реми
15
Фейса
7
Ибагаса
7
Ибагаса
15
Фейса
33
Йесте
19
Джеббур
19
Джеббур
33
Йесте
8
Шейру
16
Фанни
16
Фанни
8
Шейру
27
Гонсалес
77
Каборе
77
Каборе
27
Гонсалес
14
Реми
10
Айю
10
Айю
14
Реми
Остались в запасе
Олимпиакос
Марсель
16
Балаж Медьери
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
17
Жан Макун
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
28
Матье Вальбуэна
АП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
17
Жан Макун
ЦП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
28
Матье Вальбуэна
АП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Олимпиакос - Марсель
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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