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Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - БАТЭ
Виктория - БАТЭ: обзор матча 13 сентября 2011
Виктория
13.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
БАТЭ
45+1'
М. Бакош
69'
Р. Брессан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - БАТЭ
Замена
Я. Гора
️️️️
В. Пиларж
Замена
М. Володько
️️️️
М. Гордейчук
Желтая карточка
В. Пиларж
Замена
П. Трапп
️️️️
Д. Лимберски
Замена
А. Порфирио
️️️️
М. Кежман
Замена
А. Концевой
️️️️
Р. Брессан
Желтая карточка
Р. Брессан
Замена
М. Дуриш
️️️️
М. Петржела
ГОЛ! 1:1!
Р. Брессан
Пас отдал
Ф. Рудик
Желтая карточка
Д. Коларж
ГОЛ! 1:0!
М. Бакош
Пас отдал
П. Ирачек
+1
16'
Желтая карточка
Э. Олехнович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Марек Чех
ВР
18
Давид Быстронь
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Виктория
25
Михал Данек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
15
Франтишек Шевински
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Якуб Гора
АП
57
Михал Дуриш
ЦФ
БАТЭ
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
23
Кирилл Алексиян
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
9
Алекс Порфирио
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чех
18
Быстронь
28
Чишовски
8
Лимберски
27
Райторал
10
Хорват
26
Коларж
11
Петржела
8
Ирачек
11
Пиларж
23
Бакош
3-5-1-1
30
Гутор
24
Филипенко
55
Симич
26
Бордачев
25
Бага
8
Володько
62
Гордейчук
88
Брессан
23
Олехнович
2
Рудик
99
Кежман
11
Пиларж
23
Гора
23
Гора
11
Пиларж
8
Лимберски
7
Трапп
7
Трапп
8
Лимберски
11
Петржела
57
Дуриш
57
Дуриш
11
Петржела
99
Кежман
9
Порфирио
9
Порфирио
99
Кежман
62
Гордейчук
11
Володько
11
Володько
62
Гордейчук
88
Брессан
80
Концевой
80
Концевой
88
Брессан
Остались в запасе
Виктория
БАТЭ
25
Михал Данек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
15
Франтишек Шевински
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
23
Кирилл Алексиян
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
25
Михал Данек
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
15
Франтишек Шевински
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
Остались в запасе
23
Кирилл Алексиян
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Виктория - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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