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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Арсенал
Боруссия Д - Арсенал: обзор матча 13 сентября 2011
Боруссия Д
13.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
88'
И. Перишич
42'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Арсенал
Желтая карточка
С. Бендер
+4
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Замена
М. Шамах
️️️️
Жервиньо
Замена
А. Сантос
️️️️
Р. ван Перси
Замена
М. Зидан
️️️️
С. Кагава
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Б. Санья
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кель
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Антонио Да Силва
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
5
Кель
26
Пищек
6
Гросскройц
10
Кагава
27
Гетце
9
Левандовски
4-1-2-2-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
8
Сонг
51
Бенаюн
32
Уолкотт
27
Жервиньо
32
ван Перси
6
Гросскройц
14
Перишич
14
Перишич
6
Гросскройц
5
Кель
16
Блащиковски
16
Блащиковски
5
Кель
10
Кагава
10
Зидан
10
Зидан
10
Кагава
32
ван Перси
11
Сантос
11
Сантос
32
ван Перси
32
Уолкотт
5
Фримпонг
5
Фримпонг
32
Уолкотт
27
Жервиньо
27
Шамах
27
Шамах
27
Жервиньо
Остались в запасе
Боруссия Д
Арсенал
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Боруссия Д - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:45 (прямая)
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