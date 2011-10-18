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Лига чемпионов 2026/2027
Оцелул - Манчестер Юнайтед
Оцелул - Манчестер Юнайтед: обзор матча 18 октября 2011
Оцелул
18.10.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
64'
У. Руни (П)
90+2'
У. Руни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оцелул - Манчестер Юнайтед
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
У. Руни
Вторая желтая
М. Перендиа
Замена
Г. Вильянти
️️️️
Б. Пуношевац
Замена
С. Илие
️️️️
С. Фрунзе
Желтая карточка
Г. Джурджу
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Фабио
Замена
М. Пена
️️️️
И. Нягу
Замена
Д. Эванс
️️️️
Л. Валенсия
Красная карточка
Н. Видич
Желтая карточка
С. Костин
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Руни
Желтая карточка
И. Нягу
Желтая карточка
М. Перендиа
Желтая карточка
М. Кэррик
Желтая карточка
К. Рыпэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
12
Бранко Граховац
ВР
24
Сержиу Костин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
26
Ионуц Нягу
ЦП
47
Адриан Сэлэджяну
ЦП
4
Иоан Филип
ЦП
29
Габриэль Джурджу
ЦП
8
Ливиу Антал
ЦФ
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Оцелул
1
Кристиан Бранец
ВР
0
Силвиу Илие
ВР
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
37
Габриэль Вильянти
ЦП
7
Лауренциу Йорга
ЦП
27
Мариус Пена
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-5-2
12
Граховац
24
Костин
40
Перендиа
2
Рыпэ
11
Фрунзе
47
Сэлэджяну
4
Филип
29
Джурджу
26
Нягу
19
Пуношевац
8
Антал
4-3-1-2
1
Линдегаард
2
Фабио
15
Видич
6
Смоллинг
27
Эвра
25
Валенсия
16
Кэррик
28
Андерсон
17
Нани
32
Руни
14
Чичарито
26
Нягу
27
Пена
27
Пена
26
Нягу
19
Пуношевац
37
Вильянти
37
Вильянти
19
Пуношевац
11
Фрунзе
0
Илие
0
Илие
11
Фрунзе
2
Фабио
4
Джонс
4
Джонс
2
Фабио
25
Валенсия
35
Эванс
35
Эванс
25
Валенсия
Остались в запасе
Оцелул
Манчестер Юнайтед
1
Кристиан Бранец
ВР
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
7
Лауренциу Йорга
ЦП
89
Нейц Скубич
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
43
Давид Де Хеа
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Кристиан Бранец
ВР
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
7
Лауренциу Йорга
ЦП
89
Нейц Скубич
ЦЗ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Оцелул - Манчестер Юнайтед
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Национальный
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