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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Лион
Реал - Лион: обзор матча 18 октября 2011
Реал
18.10.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 3 тур
4 : 0
Завершен
Лион
19'
К. Бензема
47'
С. Хедира
55'
М. Озил
81'
С. Рамос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Лион
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 4:0!
С. Рамос
Пас отдал
Х. Алонсо
Замена
М. Дабо
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
Д. Бриан
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
С. Коне
Замена
Эдерсон
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 3:0!
М. Озил
ГОЛ! 2:0!
С. Хедира
Пас отдал
К. Бензема
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Сиди Коне
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
(К)
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
6
Геида Фофана
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
7
Джимми Бриан
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
1
Льорис
15
Ревейер
26
Коне
6
Ловрен
26
Сиссоко
4
Чельстрем
6
Фофана
7
Бриан
8
Гуркюфф
7
Бастос
18
Гомис
28
Хедира
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
28
Хедира
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
18
Гомис
35
Дабо
35
Дабо
18
Гомис
8
Гуркюфф
10
Эдерсон
10
Эдерсон
8
Гуркюфф
Остались в запасе
Реал
Лион
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Реал - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:30 (прямая)
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