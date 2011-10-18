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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Интер
Лилль - Интер: обзор матча 18 октября 2011
Лилль
18.10.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Интер
20'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Интер
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Паццини
Замена
И. Гуйе
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Д. Коул
Замена
Д. Станкович
️️️️
У. Снейдер
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Сарате
Замена
Д. Пайет
️️️️
Б. Педретти
Желтая карточка
Б. Педретти
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
О. Шеджу
Желтая карточка
К. Киву
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Пас отдал
М. Сарате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЛП
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
12
Джо Коул
ПВ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Кристиан Киву
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
2
Жонатан
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
4-3-2-1
1
Эньяма
18
Берья
25
Баша
27
Шеджу
26
Дебюши
25
Педретти
24
Мавуба
15
Бальмон
10
Азар
12
Коул
17
Сов
4-4-2
20
Сезар
13
Майкон
26
Киву
2
Лусио
5
Нагатомо
4
Дзанетти
8
Мотта
10
Снейдер
91
Камбьяссо
9
Сарате
11
Паццини
25
Педретти
10
Пайет
10
Пайет
25
Педретти
15
Бальмон
5
Гуйе
5
Гуйе
15
Бальмон
12
Коул
7
Обраньяк
7
Обраньяк
12
Коул
9
Сарате
10
Оби
10
Оби
9
Сарате
10
Снейдер
5
Станкович
5
Станкович
10
Снейдер
11
Паццини
22
Милито
22
Милито
11
Паццини
Остались в запасе
Лилль
Интер
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лилль - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Джейк Коллин
Дополнительные помощники:
Стюарт Эттуэлл
Майкл Дин
Резервный судья:
Мартин Аткинсон
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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