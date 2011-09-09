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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Краснодар (мол) - Рубин (мол): обзор матча 09 сентября 2011
Краснодар (мол)
09.09.2011, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
3 : 1
Завершен
Рубин (мол)
57'
Р. Мигел
71'
С. Гогниев
72'
С. Гогниев
63'
В. Оразсахедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Замена
С. Хмелевской
️️️️
К. Рябов
+2
Замена
Н. Галкин
️️️️
Р. Мигел
Замена
А. Вшивцев
️️️️
А. Джалилов
Пенальти не реализован!
А. Джалилов
Желтая карточка
К. Рябов
ГОЛ! 3:1!
С. Гогниев
ГОЛ! 2:1!
С. Гогниев
Замена
Н. Лобанов
️️️️
М. Жестоков
Замена
А. Аскаров
️️️️
К. Васильев
Замена
М. Ермаков
️️️️
Я. Зайка
ГОЛ! 1:1!
В. Оразсахедов
ГОЛ! 1:0!
Р. Мигел
Замена
Ф. Гук
️️️️
Ф. Кудряшов
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Д. Прокопенко
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Золотаренко
Замена
Ф. Гук
️️️️
А. Адамян
Желтая карточка
М. Горелишвили
Желтая карточка
М. Ситдиков
Желтая карточка
А. Адамян
Замена
М. Горелишвили
️️️️
А. Гаппаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
92
Артем Янковский
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Рубин (мол)
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
51
Автандил Братчули
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Краснодар (мол)
47
Франц Гук
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
57
Никита Лобанов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
4-5-1
12
Бегларян
30
Кудряшов
15
Рябов
92
Янковский
13
Марков
45
Гарипов
31
Адамян
91
Зайка
17
Мигел
77
Кокоскерия
14
Золотаренко
3-3-1-3
1
Арлаускис
7
Дойати
51
Братчули
66
Жестоков
95
Прокопенко
55
Куклев
25
Ситдиков
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Васильев
15
Гаппаров
91
Зайка
59
Ермаков
59
Ермаков
91
Зайка
15
Рябов
2
Хмелевской
2
Хмелевской
15
Рябов
17
Мигел
14
Галкин
14
Галкин
17
Мигел
31
Адамян
47
Гук
47
Гук
31
Адамян
14
Золотаренко
2
Гогниев
2
Гогниев
14
Золотаренко
66
Жестоков
57
Лобанов
57
Лобанов
66
Жестоков
10
Джалилов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
10
Джалилов
25
Васильев
4
Аскаров
4
Аскаров
25
Васильев
95
Прокопенко
39
Умарбаев
39
Умарбаев
95
Прокопенко
15
Гаппаров
24
Горелишвили
24
Горелишвили
15
Гаппаров
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
15
Максим Серегин
ЦФ
10
Илья Петров
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
15
Максим Серегин
ЦФ
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Краснодар (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
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