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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Локомотив (мол) - Анжи (мол): обзор матча 26 мая 2011
Локомотив (мол)
26.05.2011, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
2 : 2
Завершен
Анжи (мол)
65'
Д. Полоз
69'
Н. Дубчак
63'
А. Исах Элиакву
88'
Ш. Мухаммад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
Замена
А. Омаров
️️️️
Р. Быков
Желтая карточка
Г. Бурнаш
ГОЛ! 2:2!
Ш. Мухаммад
Замена
С. Джиоев
️️️️
Н. Дубчак
Замена
В. Липин
️️️️
П. Хартияди
Замена
И. Климиашвили
️️️️
А. Игонин
ГОЛ! 2:1!
Н. Дубчак
Замена
М. Барсов
️️️️
Д. Полоз
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
М. Славов
ГОЛ! 1:1!
Д. Полоз
ГОЛ! 0:1!
А. Исах Элиакву
Желтая карточка
А. Маренич
Замена
А. Маренич
️️️️
А. Минченков
Замена
А. Фильцов
️️️️
А. Гомелько
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
А. Джако
Замена
М. Дженетов
️️️️
А. Джиоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Александр Закускин
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
31
Арафат Джако
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
71
Александр Маренич
ЛП
54
Виктор Липин
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
77
Азрет Омаров
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
4-3-2-1
12
Гомелько
55
Нахушев
93
Бурнаш
0
Дьяков
23
Зуйков
24
Хартияди
8
Закускин
88
Быков
7
Полоз
7
Дубчак
10
Минченков
3-3-1-3
26
Джиоев
44
Курбанов
15
Гусейнов
4
Игонин
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
28
Кузьмичев
44
Кухарчук
22
Славов
92
Мирзаев
31
Джако
24
Хартияди
54
Липин
54
Липин
24
Хартияди
7
Дубчак
18
Джиоев
18
Джиоев
7
Дубчак
88
Быков
77
Омаров
77
Омаров
88
Быков
12
Гомелько
1
Фильцов
1
Фильцов
12
Гомелько
10
Минченков
71
Маренич
71
Маренич
10
Минченков
7
Полоз
14
Барсов
14
Барсов
7
Полоз
31
Джако
33
Элиакву
33
Элиакву
31
Джако
4
Игонин
15
Климиашвили
15
Климиашвили
4
Игонин
26
Джиоев
1
Дженетов
1
Дженетов
26
Джиоев
22
Славов
21
Илуридзе
21
Илуридзе
22
Славов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Анжи (мол)
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
Главный тренер
Владимир Волчек
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Локомотив (мол) - Анжи (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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