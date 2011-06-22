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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Анжи
Крылья Советов - Анжи: обзор матча 22 июня 2011
Крылья Советов
22.06.2011, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Анжи
6'
К. Агаларов
18'
М. Гаджиев
68'
Б. Ангбва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Анжи
Желтая карточка
Н. Джорджевич
Замена
А. Прудников
️️️️
М. Буссуфа
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
А. Соснин
ГОЛ! 0:3!
Б. Ангбва
Пас отдал
М. Буссуфа
Замена
А. Иванов
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
К. Агаларов
Замена
А. Бобер
️️️️
А. Елисеев
Замена
Е. Савин
️️️️
Н. Печник
Желтая карточка
К. Агаларов
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Гаджиев
Пас отдал
О. Ахмедов
ГОЛ! 0:1!
К. Агаларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Алексей Игонин
ЦЗ
88
Алексей Иванов
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
3-1-4-2
23
М'Боли
0
Новицкий
79
Джорджевич
0
Таранов
15
Цаллагов
99
Дикьяра
4
Елисеев
23
Соснин
36
Самсонов
80
Приёмов
11
Печник
4-1-4-1
77
Ревишвили
7
Агаларов
30
Карлос
13
Тагирбеков
4
Ангбва
3
Карлос
13
Лахиялов
11
Буссуфа
10
Ахмедов
91
Гаджиев
16
Голенда
23
Соснин
42
Кириллов
42
Кириллов
23
Соснин
4
Елисеев
8
Бобер
8
Бобер
4
Елисеев
11
Печник
99
Савин
99
Савин
11
Печник
7
Агаларов
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
7
Агаларов
13
Лахиялов
88
Иванов
88
Иванов
13
Лахиялов
11
Буссуфа
89
Прудников
89
Прудников
11
Буссуфа
Остались в запасе
Крылья Советов
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
Главный тренер
Александр Тарханов
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
Остались в запасе
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Крылья Советов - Анжи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
А. Лебедев
А. Кудрявцев (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:10 (прямая)
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