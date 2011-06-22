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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 22 июня 2011
Спартак
22.06.2011, среда, 18:45
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
34'
И. Семшов
65'
А. Воронин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Динамо
Замена
Ф. Смолов
️️️️
И. Семшов
Замена
Ари
️️️️
А. Дзюба
Замена
А. Каряка
️️️️
А. Кокорин
Замена
Е. Макеев
️️️️
С. Брызгалов
ГОЛ! 0:2!
А. Воронин
Желтая карточка
Веллитон
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Сапета
Желтая карточка
П. Яковлев
Замена
П. Яковлев
️️️️
К. Комбаров
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
Э. Махмудов
ГОЛ! 0:1!
И. Семшов
Пас отдал
А. Самедов
Травма
Джано
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
7
Джано
ЛП
5
Кариока
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
23
Комбаров
80
Родри
92
Брызгалов
18
Паршивлюк
5
Кариока
7
Джано
8
Махмудов
9
Комбаров
22
Дзюба
11
Веллитон
4-3-1-2
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
19
Самедов
41
Сапета
20
Семшов
0
Воронин
9
Кокорин
22
Кураньи
92
Брызгалов
34
Макеев
34
Макеев
92
Брызгалов
9
Комбаров
91
Яковлев
91
Яковлев
9
Комбаров
22
Дзюба
39
Ари
39
Ари
22
Дзюба
41
Сапета
19
Ропотан
19
Ропотан
41
Сапета
9
Кокорин
5
Каряка
5
Каряка
9
Кокорин
20
Семшов
90
Смолов
90
Смолов
20
Семшов
Остались в запасе
Спартак
Динамо
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Спартак - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин
В. Волков (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:10 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 18:25 (прямая)
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