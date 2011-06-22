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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Зенит - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 22 июня 2011
Зенит
22.06.2011, среда, 21:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
35'
К. Зырянов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Замена
И. Падерин
️️️️
Г. Букур
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
Замена
Л. Траоре
️️️️
С. Давыдов
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Лазович
Замена
Р. Бугаев
️️️️
М. Нэ
ГОЛ! 1:0!
К. Зырянов
Желтая карточка
А. Лукович
20'
Желтая карточка
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Данко Лазович
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛВ
16
Марко Нэ
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
10
Сергей Давыдов
АП
55
Владислав Кулик
ПВ
11
Георге Букур
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
4-3-2-1
16
Малафеев
3
Лукович
22
Алвеш
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
37
Семак
18
Зырянов
10
Данни
27
Лазович
11
Кержаков
4-2-3-1
98
Будаков
15
Жавнерчик
14
Рогочий
26
Зелао
34
Козлов
16
Нэ
8
Тлисов
55
Кулик
10
Давыдов
78
Максимов
11
Букур
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
27
Лазович
11
Ионов
11
Ионов
27
Лазович
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
16
Нэ
8
Бугаев
8
Бугаев
16
Нэ
11
Букур
10
Падерин
10
Падерин
11
Букур
10
Давыдов
90
Траоре
90
Траоре
10
Давыдов
Остались в запасе
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Кубань (ЛФЛ)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
В. Дроздов (Москва)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:40 (прямая) "НТВ+ Спорт" 20:45 (прямая)
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